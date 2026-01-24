LIVE Atletica World Indoor Tour Boston 2026 in DIRETTA | l’australiano Myers incanta sui 3000 Ihemeje non decolla Attesa per Lyles
Segui in tempo reale la tappa di Boston della World Indoor Tour 2026 di atletica leggera. L’australiano Myers si distingue sui 3000 metri, mentre Ihemeje fatica a mantenere il passo. Attesa anche per le performance di Lyles. Rimani aggiornato sui risultati e le principali novità della giornata, con aggiornamenti costanti e senza interruzioni.
CL ICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 21.18: Tra poco un molto ben frequentato 60 metri femminili. Queste le protagoniste: 1 Jada Mowatt USA 2 Destiny Smith-Barnett LBR 3 Gina Luckenkemper GER 4 Dina Asher-Smith GBR 5 Brianna Lyston JAM 6 Leah Bertrand TTO 21.16: La statunitense Nichols vince il salto in lungo con 6.64, secondo posto per la statunitense Moore con 6.57, terza la statunitense Bryant con 6.51 21.15: Gara solitaria per Khaleb McRae che vince in 45?38, secondo posto per Wilson in 45?96, terzo posto Godwin con 46?43 21.11: Questi protagonisti dei 400 maschili: 3 Johnnie Blockburger USA 4 Elija Godwin USA 5 Khaleb McRae USA 6 Quincy Wilson USA 21. 🔗 Leggi su Oasport.it
LIVE Atletica, World Indoor Tour Boston 2026 in DIRETTA: Ihemeje non decolla. Attesa per LylesSegui in tempo reale la tappa di Boston del World Indoor Tour 2026, con aggiornamenti sulle gare di atletica indoor.
LIVE Atletica, World Indoor Tour Boston 2026 in DIRETTA: Ihemeje subito in pedana nel triplo. Attesa per LylesSegui in tempo reale la tappa di Boston del World Indoor Tour 2026 di atletica leggera.
Argomenti discussi: World Athletics Indoor Tour, a Boston 1^ meeting; LIVE Atletica, World Indoor Tour Boston 2026 in DIRETTA: Ihemeje subito in pedana nel triplo. Attesa per Lyles; Memorial Giovannini per un pomeriggio show; Doualla debutta nei 60 metri del World Indoor Tour a Parigi.
LIVE Atletica, World Indoor Tour Boston 2026 in DIRETTA: Lyles e Bromell sui 300! Ihemeje al via nel triploCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buonasera amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE del New Balance Indoor Grand Prix 2026, meeting ... oasport.it
Atletica oggi, World Indoor Tour Boston 2026: orari, tv, programma, streaming, italiani in garaTutto pronto a Boston per il New Balance Indoor Grand Prix 2026, in programma oggi e valevole come prima tappa stagionale di livello Gold del World Indoor ... oasport.it
READY TO FLY In pedana: STEFANO SOTTILE PB: 2.31 m Il 31 gennaio 2026 vola al 1ª Banca Reale Indoor High Jump – Lucca Tecnica. Potenza. Emozione. Banca Reale World Athletics Federazione Italiana di Atletica Leggera #highjump # - facebook.com facebook
La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.