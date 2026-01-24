Litiga con un coetaneo davanti alla stazione 16enne preso a pugni fino a perdere i denti a Treviso

Un confronto tra due ragazzi di 16 anni davanti alla stazione di Treviso si è concluso con un episodio di violenza nel pomeriggio di venerdì 23 dicembre. Durante l’alterco, uno dei giovani è stato colpito ripetutamente fino a perdere alcuni denti. L’evento ha suscitato preoccupazione nella comunità locale, mentre le autorità stanno indagando sulla vicenda per chiarire i motivi dell’aggressione.

Trani, giovane disabile preso a calci e pugni da un 16enne per ‘uno sguardo di troppo’ alla fidanzataA Trani, un giovane disabile è stato vittima di aggressione da parte di un minorenne, che lo ha colpito con calci e pugni.

Leggi anche: Botte da orbi di fronte alla stazione: maxi rissa con calci e pugni davanti ai passanti

Aggredito con l'ascia da un coetaneoL'episodio denunciato alla Procura per i minori è avvenuto a Bastia Umbra. Per il 16enne trenta giorni di prognosi ... rainews.it

