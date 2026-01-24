L' ira della Lega per Moretti libero | È una vergogna

Durante l’evento “Idee in movimento” a Rivisondoli, i parlamentari della Lega hanno discusso vari temi, concentrandosi anche sulla recente decisione di liberare Moretti. La Lega esprime forte disappunto, definendo la situazione “una vergogna”. L’incontro ha offerto l’occasione per confrontarsi su questioni politiche importanti, mantenendo un tono sobrio e rispettoso, in linea con l’obiettivo di informare in modo chiaro e obiettivo.

“Idee in movimento” è questo lo slogan della tre giorni leghista a Rivisondoli, in Abruzzo. Tanti temi trattati dal palco, ma di una cosa discutono i parlamentari. Crans Montana. Qui a molti non va proprio giù che (dietro cauzione) Jacques Moretti sia stato liberato. Che sia in libertà dopo la tragedia. “L'idea che la persona responsabile di quanto è accaduto sia libera è inaccettabile” ci ha detto Luca Toccalini, segretario nazionale della Lega giovani. “Quindi fa bene fa il governo a richiamare l'ambasciatore, a cercare delle soluzioni affinché questa vergogna non vada avanti.” Poi ci da un’anteprima: “Ho chiesto che anche in Italia, visto che giustamente stanno controllando tantissime realtà, facciano dei controlli anche ai circoli Arci. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

Crans Montana, Jacques Moretti torna libero dopo il pagamento della cauzione. L’ira di Tajani e Salvini: «Vergogna»Jacques Moretti, proprietario del Constellation a Crans-Montana, è stato rilasciato dopo aver pagato la cauzione, secondo quanto stabilito dal Tribunale di Sion nell’ambito dell’indagine sulla strage di Capodanno, che ha causato 40 vittime e numerosi feriti.

Crans-Montana, Zoffili (Lega): “Scarcerazione Moretti vergognosa, porterò caso all’Osce dove Svizzera ha presidenza” Roma, 23 gen. - “La decisione del tribunale di Sion di scarcerare su cauzione Jacques Moretti, titolare del locale della strage di capodanno x.com

Crans-Montana, identificata la cameriera con il casco che appare nei video.. I legami con i Moretti e l'accusa della madre: «Non doveva essere lì» - facebook.com facebook