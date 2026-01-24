Liquido fumante in via Di Vittorio Indagini in corso

Un liquido fumante è stato rilevato in via Di Vittorio a Peschiera Borromeo. Le autorità stanno conducendo le indagini per chiarire le cause dell’incidente, presumibilmente legato a un mezzo pesante in transito. La zona è stata messa in sicurezza e le operazioni di verifica sono in corso.

Un liquido fumante è stato sversato in via Di Vittorio a Peschiera Borromeo, verosimilmente perso da un mezzo pesante in transito. Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia locale con due pattuglie, che hanno immediatamente interdetto la viabilità, insieme ai vigili del fuoco. Non è ancora chiaro di che sostanza si tratti, ma a contatto con l'asfalto freddo il liquido ha iniziato a sprigionare fumo. Gli uomini della polizia locale, alle dipendenze del comandante Danilo Cilano, hanno richiesto anche l'intervento di Arpa, che sta effettuando analisi e rilievi sul posto. I materiali raccolti verranno portati all'ospedale Niguarda per accertare la natura della sostanza.

