L’involuzione lessicale del femminismo debole

L’involuzione lessicale del femminismo debole è un tema che spesso passa inosservato. Nella sua rubrica del Venerdì di Repubblica, Annalisa Cuzzocrea analizza come le parole, in particolare gli articoli determinativi, possano influenzare il significato e la percezione del femminismo. Un’analisi che invita a riflettere sull’importanza del linguaggio nel dialogo sui diritti e le identità femminili.

Nella sua rubrica sul Venerdì di Repubblica Annalisa Cuzzocrea si occupa delle parole che definisce "obbedienti", anzi nel suo caso degli articoli determinativi. Basta usare "il" presidente anziché "la" presidente per appellare la premier Giorgia Meloni per divenire, a suo avviso, schiavi delle «narrazioni spinte dai potenti». In pratica dall'evocazione allarmista della torsione autoritaria siamo giunti alla "torsione grammaticale" imposta con la pretesa di definire al maschile un presidente del Consiglio donna. Polemica vecchia: la iniziò Laura Boldrini nell'ottobre del 2022. Eppure tema ricorrente da parte delle donne di sinistra contro Meloni che definì la querelle di natura burocratica e la risolse così: «Chiamatemi come volete, va bene anche Giorgia».

