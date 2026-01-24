L’Inter vince alla grande e resta in testa alla Serie A

L’Inter ha ottenuto una larga vittoria per 6-2 contro il Pisa a San Siro, consolidando la posizione in testa alla classifica della Serie A. Dopo un inizio difficile, la squadra di Cristian Chivu ha dimostrato solidità e determinazione, mantenendo un vantaggio di sei punti sui rivali. Questa prestazione rafforza la leadership nerazzurra nel campionato italiano, confermando l’andamento positivo del club nella stagione in corso.

2026-01-24 01:03:00 Fa notizia quanto pubblicato poco fa sul sito 101greatgoals: L'Inter si riprende da un inizio traballante e si assicura una vittoria per 6-2 sul Pisa a San Siro, un risultato che porta la squadra di Cristian Chivu in testa alla classifica con sei punti di vantaggio. Nonostante abbia controllato il possesso palla per tutta la partita, l'Inter è rimasta in svantaggio dopo 11 minuti quando Yann Sommer ha sbagliato un passaggio dalla difesa, permettendo a Stefano Moreo di deviare un tiro dalla distanza a porta sguarnita. Il Pisa raddoppia subito dopo, con Moreo che si rialza di testa su calcio d'angolo, punendo una mancanza di organizzazione difensiva.

