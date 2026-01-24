L' Inter dice addio a Nazzareno Canuti difensore dello scudetto 1980

L'Inter ha annunciato la scomparsa di Nazzareno Canuti, protagonista dello scudetto del 1980. Difensore di quella squadra, Canuti ha contribuito a scrivere una pagina importante della storia nerazzurra. Ricordato per il suo ruolo e il suo impegno, lascia un ricordo indelebile tra i tifosi che seguivano con passione quegli anni. La società esprime cordoglio e vicinanza alla famiglia e ai suoi cari.

Correva l'anno 1980 e l'Inter, tutta italiana, vinceva lo scudetto. Questa la formazione titolare, che ricorderanno solo i tifosi nerazzurri nati dal 1970 indietro: Bordon, Canuti, Oriali, Pasinato, Mozzini, Bini, Caso, Marini, Altobelli, Beccalossi, Muraro. Allenatore Eugenio Bersellini, il mitico "sergente di ferro". Uno dei protagonisti di quella splendida cavalcata, che fruttò ai nerazzurri il dodicesimo scudetto, se n'è andato. Stiamo parlando di Nazzareno Canuti, 70 anni. Cresciuto nel settore giovanile nerazzurro, nell'undici di Bersellini si destreggiò assai bene sia come terzino che come stopper. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

