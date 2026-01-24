È importante decidere se avvalersi dell’insegnamento di religione cattolica durante le iscrizioni scolastiche per l’anno 2026-27, aperte fino al 14 febbraio. Questa scelta rappresenta un elemento distintivo nel percorso formativo, contribuendo alla crescita culturale degli studenti. È un passaggio fondamentale per definirne il percorso educativo e rispettare le scelte di ciascuna famiglia.

Fino al 14 febbraio è tempo per iscriversi alle scuole per l’anno 2026-27. Fra gli adempimenti c’è anche quello di scegliere se avvalersi o no dell’ insegnamento di religione cattolica. Le ragioni della scelta non sono legate all’appartenenza o meno alla Chiesa cattolica, perché l’insegnamento è strettamente storico culturale e non catechetico, conseguente al fatto che la Repubblica riconosce il "valore della cultura religiosa" e che "i principi del cattolicesimo fanno parte del patrimonio storico del popolo italiano". È importante capire questo, perché non conoscere i fondamenti e la storia del cristianesimo e in particolare del cattolicesimo, anche con tutti i suoi drammi, significa precludersi la conoscenza di gran parte della nostra storia nelle sue ragioni più profonde: non solo riguardo alla nostra grande arte figurativa e architettonica, o alla letteratura ma anche riguardo alla filosofia o alla storia politica e sociale italiana, europea e mondiale, antica e recente. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - "L’insegnamento di religione per crescere culturalmente"

Leggi anche: Monsignor Giulietti e la scuola: ”L’ora di religione è insegnamento, non indottrinamento“

Leggi anche: Il Teatro della Società riapre, Gattinoni: "Farà crescere culturalmente la città"

Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

BELIEVERS ARE IGNORANT OF THE COSMOS | APOSTLE JOSHUA SELMAN

Argomenti discussi: Perché l’insegnamento della religione cattolica resta una risorsa educativa - In Terris; Religione cattolica a scuola. Perché insegnarla oggi?; IRC, formazione dei docenti che operano in diocesi con l’intervento del prof. Ernesto Diaco; Ora di religione, tutti i dati della partecipazione nelle scuole della città.

Cei. l’insegnamento della religione cattolica è parte della formazione dello studenteA quarant’anni dalla firma dell’Intesa che dava attuazione all’Accordo di revisione del Concordato lateranense in materia di insegnamento della religione cattolica (Irc), la Conferenza Episcopale Ita ... korazym.org

Insegnanti di religione in formazione: appuntamento il 28 gennaioEducazione alla relazione, obblighi normativi e contesto legislativo, metodologie didattiche dell’Irc e prospettive professionali dei docenti. Sono alcuni dei temi che tratterà l a giornata di formazi ... luccaindiretta.it

SUPPORTO IRC/IDR (Insegnamento e Insegnanti di Religione) - facebook.com facebook

L’insegnamento della #religione cattolica nella #scuola può diventare uno spazio di incontro e di apertura. Una proposta libera e dialogante, capace di attraversare il cambiamento d’epoca senza rinunciare alla profondità del messaggio #cristiano x.com