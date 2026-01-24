Dal 27 gennaio al 1° febbraio, gli Arcimboldi di Milano ospitano nuovamente “Cats”, il celebre musical basato sull’opera di T.S. Eliot. Dopo tre anni dall’esordio milanese, la produzione del West End riporta sul palco la storia dei Jellicle, con scene suggestive e un forte impatto emotivo, offrendo un’interpretazione fedele e coinvolgente di un classico intramontabile.

Ritrovata la fatiscente cornice del quartiere di Jellicle raccontato da T.S. Eliot dopo l’ambientazione tra i ruderi dell’antica Roma della versione italiana approdata a Milano tre anni fa, “Cats” torna dal 27 gennaio al primo febbraio sul palco degli Arcimboldi con l’impatto visivo ed emozionale offerto dalla produzione storica del West End. Lucy May Barker è Grizabella, Michael Robert?Lowe Old Deuteronomy, ma nel cast c’è pure il genovese Marco Venturini, 29 anni, nel doppio ruolo di Admetus e del malvagio Macavity. Nelle versioni originali la lingua non è un ostacolo? "In Italia siamo molto abituati a spettacoli tradotti, ma credo che il musical possegga una struttura complessa che non si presta troppo bene a questo tipo di operazioni. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - L’inossidabile Cats agli Arcimboldi: "Faccio anche il cattivo. E mi diverto"

Cats torna a Milano: il musical di Andrew Lloyd Webber al Teatro Arcimboldi dal 27 gennaio 2026

