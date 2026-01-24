L’Ice ha fermato una bimba di due anni a Minneapolis Deportata con il padre in Texas

Un episodio preoccupante si è verificato a Minneapolis, dove un'ordinanza ICE ha portato alla temporanea detenzione di una bambina di soli due anni, separandola dal suo ambiente familiare. La piccola è stata deportata insieme al padre in Texas, lontano dai luoghi e dalle persone che conosceva. Un episodio che solleva riflessioni sulla tutela dei minori e sulle conseguenze delle politiche migratorie.

Ha solo due anni e per diverse ore non si è trovata a casa sua, circondata dai suoi affetti, negli spazi a lei più conosciuti. Una bambina è stata arrestata assieme al padre a Minneapolis nel corso di una operazione anti immigrati da parte degli agenti federali dell’Ice. I due sono stati trasferiti in una struttura di detenzione in Texas. Il fermo arriva dopo un arresto, nella stessa città, che aveva fatto discutere, quello di un bimbo di 5 anni, durante il suo rientro a scuola. Il padre della bimba, Joel Tipan Echevarria, è incensurato: l’arresto senza provvedimento. Minneapolis è scesa in piazza contro l’ondata di arresti e la massiccia presenza di federali nell’area.🔗 Leggi su Open.onlineImmagine generica

