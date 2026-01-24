MILANO – Un passo importante e significativo nel suo percorso artistico e umano. Con questa canzone, l’artista presenta al pubblico un tassello fondamentale del cammino creativo che sta tracciando con determinazione, autenticità e profonda sensibilità. Con “Libera”, Annamaria Tonini sceglie ancora una volta di mettersi a nudo, trasformando emozioni, vissuti personali e riflessioni intime in musica. Da anni coltiva il proprio mondo sonoro tra studio, passione e sperimentazione, dando vita a composizioni originali che stanno iniziando a farsi notare all’interno della scena musicale indipendente. Attualmente impegnata in un corso di composizione per affinare ulteriormente le proprie competenze, l’artista continua a costruire una scrittura personale, spontanea e delicata. 🔗 Leggi su Lopinionista.it

© Lopinionista.it - “Libera”, il nuovo brano di Annamaria Tonini

