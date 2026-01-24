L’Europa sta affrontando una fase di incertezza nelle proprie strategie energetiche, in particolare riguardo alla dipendenza dal gas russo. La questione si complica con le recenti notizie sulla Groenlandia e le possibili implicazioni geopolitiche. In questo contesto, a Bruxelles si discute su come uscire da una situazione di stallo che potrebbe influenzare l’indipendenza energetica e le alleanze internazionali dell’Unione Europea.

E se a causa della Groenlandia, l’Unione Europea diventasse più ambigua sull’Ucraina? Magari dopo essersi resa conto di essere finita, a proposito del gas russo, in un vicolo cieco dal quale non sa come uscire? Negli uffici di Bruxelles si parla spesso della determinazione europea nel recidere i legami energetici con Mosca. La narrazione ufficiale descrive un continente che, dopo l’invasione dell’Ucraina, ha intrapreso una marcia forzata verso l’indipendenza da Mosca, con annunci roboanti sul nuovo corso. Ma guardando i dati relativi al 2025 la realtà appare decisamente più sfumata e, per certi versi, contraddittoria. 🔗 Leggi su It.insideover.com

© It.insideover.com - L’Europa, la grande corsa al gas russo e i sospetti sulle strategie americane

Leggi anche: Stop al gas russo, accordo storico in Europa: dal 2027 scatta il divieto totale

Leggi anche: "Progressi" Russia-Ucraina, ma non c'è accordo sui territori. L'Europa trova l'intesa sul graduale stop al gas russo

Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news.

Argomenti discussi: Perché l'Europa non è una potenza; Zelensky l'europeo. Il gran discorso di un leader che vuole una grande Europa (di S. Ventura); L’Europa ai margini del grande gioco tra Trump e Xi; Così Trump mina l'alleanza tra Usa ed Europa che dura da 80 anni: la grande frattura (e la scadenza del 6 febbraio).

L’Europa, la grande corsa al gas russo e i sospetti sulle strategie americaneE se a causa della Groenlandia, l’Unione Europea diventasse più ambigua sull’Ucraina? Magari dopo essersi resa conto di essere ... msn.com

Perché la Groenlandia sembra così grande nelle mappe, anche se non lo è? - Focus.itLa Groenlandia sembra grande quanto l'Africa, ma è più piccola dell'Europa: tutta colpa delle proporzioni distorte delle proiezioni di Mercatore. focus.it

Ecco cosa è successo nella prima corsa del ciclismo pro in Europa: grande avvio per il ciclismo italiano! Link nel primo commento. - facebook.com facebook

Zelensky l'europeo. Il gran discorso di un leader che vuole una grande Europa (di S. Ventura) x.com