L' Europa ha spostato la dipendenza del gas da Mosca a Washington senza risolvere il problema

L'Europa ha ridotto la dipendenza dal gas russo spostandola verso gli Stati Uniti, ma il problema rimane. La strategia di diversificazione energetica ha migliorato la sicurezza di approvvigionamento, tuttavia non ha eliminato le sfide legate alla volatilità dei mercati e alla sostenibilità. Questa transizione evidenzia la complessità di trovare soluzioni durature nel contesto geopolitico e energetico attuale.

Oxford Economics avverte l'Europa: troppo vulnerabile, dipendente dal gas Usa, e con poche alternative. Parla Jack Reid Non solo Venezuela. Ecco come il Sud America è diventato un player mondiale dell'energia Quando l'Ue ha ridotto la dipendenza dal gas russo pensava di essersi resa più autonoma dalle costrizioni geopolitiche. E in parte è andata così: il Gnl americano ha aiutato l'economia europea, stabilizzando i prezzi e garantito forniture affidabili sostituendo i gasdotti chiusi da Putin. Ma nell'ultimo anno, da quando Trump è tornato alla Casa Bianca, tra dazi e pretese sulla Groenlandia il contesto è cambiato.

