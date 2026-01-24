Letizia Moratti Forza Italia | Vogliamo essere un ponte fra la coalizione di governo l’Europa e la società civile A Milano? Un civico

Letizia Moratti di Forza Italia sottolinea l’obiettivo di creare un collegamento tra la coalizione di governo, l’Europa e la società civile. A Milano, il partito si impegna a rappresentare un civico, rafforzando la propria identità e dialogando con i riformisti, anche oltre il centrodestra. Questa strategia mira a consolidare il ruolo di Forza Italia come forza moderata e aperta al confronto, in un quadro politico in evoluzione.

