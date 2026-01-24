Letizia Moratti Forza Italia | Vogliamo essere un ponte fra la coalizione di governo l’Europa e la società civile A Milano? Un civico
Letizia Moratti di Forza Italia sottolinea l’obiettivo di creare un collegamento tra la coalizione di governo, l’Europa e la società civile. A Milano, il partito si impegna a rappresentare un civico, rafforzando la propria identità e dialogando con i riformisti, anche oltre il centrodestra. Questa strategia mira a consolidare il ruolo di Forza Italia come forza moderata e aperta al confronto, in un quadro politico in evoluzione.
Milano – Forza Italia, un partito che “parla ai riformisti, anche fuori del centrodestra. Rafforziamo la nostra identità, una scelta che ci sta premiando”. Letizia Moratti, eruodeputata, presidente della consulta nazionale del partito fondato da Silvio Berlusconi, annuncia l’evento di domani, nei giorni dell’anniversario della discesa in campo e nel luogo simbolo del Teatro Manzoni, a Milano. Tre giorni “fortemente voluti da Antonio Tajani. Parliamo di economia, nel filo conduttore della libertà”. Il significato politico? “Gli obiettivi sono tre: riaffermare l’identità storica di Forza Italia, un partito liberale, garantista ed europeista, che pone la persona al centro con le sue libertà. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
Leggi anche: Ornella Vanoni, la lettera del gran rifiuto a Craxi che la voleva in Parlamento. Disse sì invece a Letizia Moratti, ma la sua candidatura a Milano fu un flop
Forza Italia al Manzoni nel segno di Berlusconi, Moratti apre a Calenda: "Possibile accordo per candidato a Milano"Forza Italia si prepara alle elezioni comunali di Milano, con un incontro al Teatro Manzoni in occasione dell’anniversario dell’ingresso in politica di Silvio Berlusconi.
Argomenti discussi: Letizia Moratti: Noi più liberali rispetto agli alleati. Per Forza Italia inizia un'altra fase; FORZA ITALIA, MORATTI: NOI PIÙ LIBERALI RISPETTO AGLI ALLEATI; Forza Italia al Manzoni nel segno di Berlusconi, Moratti apre a Calenda: Possibile accordo per candidato a Milano; Forza Italia vuole medici multitasking: Via le incompatibilità per ridurre le liste d’attesa.
Forza Italia al Manzoni nel segno di Berlusconi, Moratti apre a Calenda: Possibile accordo per candidato a MilanoForza Italia apre al confronto sul nome del possibile candidato alle elezioni comunali di Milano in occasione di un evento che si terrà al Teatro Manzoni domenica, proprio nei giorni dell'anniversario ... milanotoday.it
Letizia Moratti: «Noi più liberali rispetto agli alleati. Per Forza Italia inizia un’altra fase»Che fase si apre per Forza Italia? «Una fase nuova, che tiene insieme radici liberali, popolari ed europeiste e la capacità di parlare a giovani, donne, imprese, professionisti e ceto medio produttivo ... corriere.it
“Forza Italia parla di futuro, libertà, crescita e diritti”. Letizia Moratti, presidente della Consulta nazionale di Forza Italia, in un’intervista al Corriere presenta l’evento “Più Libertà Più Crescita”. L’appuntamento è per domenica 25 gennaio, ore 9:30, al teatro Manz - facebook.com facebook
“Forza Italia parla di futuro, libertà, crescita e diritti”. Letizia Moratti, presidente della Consulta nazionale di FI, in un’intervista al Corriere presenta l’evento “Più Libertà Più Crescita”. L’appuntamento è per domenica 25 gennaio, ore 9:30, al teatro Manzoni di Mil x.com
Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.