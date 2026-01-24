Lega Parisi alla tre giorni nazionale di Roccaraso | sostegno per l’intervento sui fondi ai Comuni

Durante la tre giorni nazionale della Lega Salvini Premier a Roccaraso, Domenico Parisi, Commissario Provinciale di Benevento, ha espresso il suo sostegno all’intervento sui fondi destinati ai Comuni. L’evento, intitolato “Idee in Movimento – La nostra forza sono i territori”, si concentra su tematiche locali e di sviluppo, offrendo un’occasione di confronto e proposta per le amministrazioni comunali italiane.

Nell'ambito della tre giorni nazionale della Lega Salvini Premier "Idee in Movimento – La nostra forza sono i territori", in corso in questi giorni a Roccaraso, è intervenuto Domenico Parisi, Commissario Provinciale della Lega di Benevento. Presente all'evento anche una folta delegazione del coordinamento provinciale di Benevento, a testimonianza della forte partecipazione del territorio sannita. Nel corso del suo intervento, più volte applaudito dalla platea, Parisi ha posto l'attenzione sul tema dei fondi destinati ai Comuni, sottolineando la necessità di ripristinare le risorse previste dalla legge 1602019, varata quando Matteo Salvini era Ministro dell'Interno, fondamentali per sostenere gli enti locali e favorire lo sviluppo dei territori.

