Le tensioni tra Lega, FdI e la sinistra riflettono un dibattito acceso sui tagli alle forze dell’ordine e sulla gestione della sicurezza urbana. Mentre il centrodestra sostiene che le riduzioni siano colpa del Pd, la sinistra critica le politiche adottate, chiedendo maggiori risorse e interventi più incisivi. La questione rimane centrale nel confronto politico, evidenziando divergenze su come garantire sicurezza e ordine pubblico nel paese.

"La sinistra ci accusa di ‘militarizzare’ le città e blindarle, contesta i vari decreti sulla sicurezza e poi attacca il governo chiedendo più forze dell’ordine.". Non si placano le polemiche sulla sicurezza a Rimini. Dopo gli affondi di Jamil Sadegholvaad e Andrea Gnassi, immediata la replica del deputato e segretario della Lega in Romagna Jacopo Morrone. "Il giochino del Pd ormai è evidente: contesta il governo e intanto chiede i rinforzi. Ma in questi tre anni il governo ha assunto migliaia di agenti e altri 30mila sono in arrivo. Stiamo coprendo i buchi del passato, causati dai blocchi decisi dai governi Pd. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Lega e FdI: "I tagli alle forze dell’ordine? Colpa del Pd"

Leggi anche: Poliziotto morto a Napoli, FdI si stringe attorno alle forze dell’ordine e ai familiari della vittima: “Il suo sacrificio sia nella memoria di tutti”

Leggi anche: Natale, gli auguri via radio del Cardinale Zuppi alle forze dell'ordine

La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online.

Argomenti discussi: In Europa gli italiani cambiano alleanze per il Mercosur: il Pd con FdI e FI, Lega con M5S; Screzi tra Lega e FdI, l'affondo del Pd: Nelle rivalità politiche rischiano i progetti; Il gelo di Lega e FdI su Civita candidato sindaco: No alle fughe in avanti; Lega e FdI: I tagli alle forze dell’ordine? Colpa del Pd.

Regione Piemonte, la torta del maxiemendamento stoppa i litigi fra Lega e FdiGiusto ieri pomeriggio, 21 gennaio, in prima commissione, presieduta da Roberto Ravello, presidente del gruppo di Fratelli d'Italia (Fdi), l’assessore regionale al Bilancio, Andrea Tronzano, ha ... torinotoday.it

FdI e Lega, ora è scontro su Strade sicure. Romeo: In maggioranza c’è chi si comporta come il centrosinistraBotta e risposta i capigruppo dopo che Malan aveva dato ragione a Crosetto. Il leghista: C'è chi si comporta come i governi di centrosinistra ... ilfattoquotidiano.it

La deputata parmigiana attacca il sindaco di Parma sulle carenze di organico e rivendica l’azione della Lega: "Il problema nasce dai tagli dei governi Monti, Renzi e Gentiloni. La sicurezza non è una percezione, ma una priorità reale" - facebook.com facebook

Cecchetti, Lega: “In due anni, oltre 35mila assunzioni nelle forze di polizia, con sinistra solo tagli” varesenews.it/2026/01/cecche… #PoliziaDiStato x.com