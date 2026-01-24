Leclerc disavventura esilarante a Fiorano | pesta una e reagisce così

Durante una visita a Fiorano per le prove della nuova monoposto del 2026, Charles Leclerc ha vissuto un episodio inaspettato che ha attirato l'attenzione online. L'incidente, seppur lieve, ha suscitato discussioni sulla superstizione legata alla fortuna nel mondo delle corse. Un episodio che, pur senza conseguenze serie, ha acceso commenti e curiosità tra appassionati e fan.

Che in Italia viga sempre un po' di superstizione è cosa ormai consolidata. Dunque, quando Charles Leclerc è incappato in un piccolo incidente a Fiorano, dove si è recato per le prove e la presentazione della nuova monoposto del 2026, il web si è scatenato: "Porterà fortuna alla Sf-26?". 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Leclerc, disavventura esilarante a Fiorano: pesta una... e reagisce così Leggi anche: Arthur Leclerc diventa... Leclerc Jr e Verstappen reagisce così Ferrari, bagno di folla per Leclerc e Hamilton a FioranoA Fiorano, la Ferrari ha presentato la nuova monoposto SF-26 in preparazione al Mondiale di Formula 1 2026. Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento. Leclerc & Giovinazzi take the Ferrari 849 Testarossa for its first drive

