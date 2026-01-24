Lecco sabato 25 gennaio manifestazione per il popolo iraniano in piazza XX Settembre

Domani, 25 gennaio 2026, alle 11.30, si terrà in piazza XX Settembre a Lecco una manifestazione per sostenere il popolo iraniano. L'evento, promosso dalla comunità locale, mira a esprimere solidarietà e vicinanza alle persone in Iran, contribuendo a sensibilizzare l’opinione pubblica su questioni di diritti umani e libertà. L’iniziativa si svolge nel rispetto delle normative vigenti e invita alla partecipazione pacifica.

Domani, 25 gennaio 2026, alle 11.30, appuntamento in piazza XX Settembre per manifestare vicinanza al popolo iraniano, stando al fianco della comunità iraniana lecchese. Dare voce alla comunità iraniana del territorio. L'iniziativa ha l'obiettivo di dare voce alla comunità iraniana presente sul territorio. Aderiscono MFE, Cassago Chiama Chernobyl, L'Asino di Buridano, Comitato TEO, senatore Lombardo, Lega e Forza Italia.

