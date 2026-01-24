Lecce-Lazio streaming gratis | vedi la diretta live

Lecce e Lazio si affrontano sabato 24 gennaio alle 20.45 allo stadio Via del Mare, nella 22ª giornata di Serie A. La partita rappresenta un’importante occasione per entrambe le squadre di migliorare la propria posizione in classifica. Qui troverai informazioni su come seguire la diretta streaming gratuita dell’incontro, un appuntamento da seguire con attenzione per gli appassionati di calcio.

Il Lecce ospita la Lazio sabato 24 gennaio alle ore 20.45 allo stadio Via del Mare, nella gara valida per la 22ª giornata di Serie A: una sfida serale che mette in palio punti pesanti dopo le sconfitte rimediate nell’ultimo turno e che può segnare una svolta per entrambe. Il contesto della sfida. Il Lecce di Eusebio Di Francesco torna davanti al proprio pubblico con l’urgenza di reagire dopo il ko contro il Milan, mentre la Lazio di Maurizio Sarri cerca risposte immediate dopo la battuta d’arresto contro il Como. Il Via del Mare si prepara a un confronto intenso, tra una squadra che punta sulla spinta dell’ambiente e un’altra chiamata a ritrovare continuità e solidità. 🔗 Leggi su Stilejuventus.com

LAZIO vs LECCE - Serie A - Giornata 12 - DIRETTA LIVE - Inizio ore 18

Maurizio Sarri insists Alessio Romagnoli is a player Lazio ‘cannot do without’ ahead of a reported transfer to Al-Sadd, as the defender starts against Lecce. #Lazio #AlSadd #SerieA #Calciomercato #LecceLazio #SerieAEnilive #Calcio x.com

S… PORTALECCE Il Via del Mare si accende per ospitare un’altra importante sfida del Lecce di mister Di Francesco. In questa ventiduesima giornata di serie A i salentini ospitano la Lazio di Sarri reduce dal pesante tonfo casalingo per 0-3 contro il Como. (di - facebook.com facebook