Lecce-Lazio diretta | le formazioni ufficiali Cheddira parte della panchina

Lecce-Lazio è una sfida importante per entrambe le squadre. Dopo le sconfitte contro Inter, Milan e il ko casalingo contro il Parma, il Lecce cerca punti preziosi per migliorare la classifica. Le formazioni ufficiali sono state comunicate, con Cheddira in panchina. La partita rappresenta un’occasione per i giallorossi di riscattarsi e di consolidare le proprie posizioni in campionato.

Lecce-Lazio, incrocio pericoloso. Il Lecce deve fare punti dopo aver perso contro Inter e Milan e dopo il ko casalingo contro il Parma (prima della doppia sfida alle milanesi). La Lazio di Sarri sembra, invece, una squadra con il rischio dell'implosione: via Romagnoli (che però sarà in campo), il mercato ha regalato tutt'altro che certezze e il tecnico non è soddisfatto. Due contesti diversi, accomunati però dalla necessità di tornare a fare punti per allontanare i fantasmi. Più che la febbre del sabato sera, sembra più "Non aprite quella porta". Anche perché si affrontano due tra i portieri che hanno fatto meglio fin qui. 🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it

