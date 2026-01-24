Lecce-Lazio diretta | inizia il match

Alle ore 20:45, inizia la diretta di Lecce-Lazio, sfida valida per la giornata di Serie A. Il Lecce, reduce da due sconfitte consecutive contro Inter e Milan e da un ko casalingo contro il Parma, cerca punti importanti per migliorare la sua posizione. La Lazio, invece, vuole consolidare la propria classifica e ottenere un risultato positivo in trasferta. Segui con noi aggiornamenti e analisi sulla partita in tempo reale.

Lecce-Lazio, incrocio pericoloso. Il Lecce deve fare punti dopo aver perso contro Inter e Milan e dopo il ko casalingo contro il Parma (prima della doppia sfida alle milanesi). La Lazio di Sarri sembra, invece, una squadra con il rischio dell'implosione: via Romagnoli (che però sarà in campo), il mercato ha regalato tutt'altro che certezze e il tecnico non è soddisfatto. Due contesti diversi, accomunati però dalla necessità di tornare a fare punti per allontanare i fantasmi. Più che la febbre del sabato sera, sembra più "Non aprite quella porta". Anche perché si affrontano due tra i portieri che hanno fatto meglio fin qui. 🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it

