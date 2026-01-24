Alle ore 20:45, inizia la diretta di Lecce-Lazio, sfida valida per la giornata di Serie A. Il Lecce, reduce da due sconfitte consecutive contro Inter e Milan e da un ko casalingo contro il Parma, cerca punti importanti per migliorare la sua posizione. La Lazio, invece, vuole consolidare la propria classifica e ottenere un risultato positivo in trasferta. Segui con noi aggiornamenti e analisi sulla partita in tempo reale.

Lecce-Lazio, incrocio pericoloso. Il Lecce deve fare punti dopo aver perso contro Inter e Milan e dopo il ko casalingo contro il Parma (prima della doppia sfida alle milanesi). La Lazio di Sarri sembra, invece, una squadra con il rischio dell'implosione: via Romagnoli (che però sarà in campo), il mercato ha regalato tutt'altro che certezze e il tecnico non è soddisfatto. Due contesti diversi, accomunati però dalla necessità di tornare a fare punti per allontanare i fantasmi. Più che la febbre del sabato sera, sembra più "Non aprite quella porta". Anche perché si affrontano due tra i portieri che hanno fatto meglio fin qui. 🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it

© Quotidianodipuglia.it - Lecce-Lazio diretta: inizia il match

Leggi anche: Diretta Gol Serie A LIVE: Lazio Lecce 0-0, inizia la sfida!

Leggi anche: DIRETTA Serie A, Lazio-Lecce 0-0: via al match | LIVE

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

LAZIO vs LECCE [ DIRETTA - LIVE ] VIVI TUTTA LA SERIE A

Argomenti discussi: Diretta Lecce-Lazio: formazioni, dove vederla in tv e live streaming su DAZN | DAZN News IT; Serie A: sabato in campo alle 20,45 Lecce-Lazio DIRETTA; Lecce-Lazio: orario e dove vederla in TV e streaming; Lecce-Lazio: orario, diretta, probabili formazioni e dove vedere in tv e streaming la Serie A.

Lecce-Lazio diretta Serie A: segui la sfida LIVEIl Lecce di Eusebio Di Francesco ospita la Lazio di Maurizio Sarri al Via del Mare nella ventiduesima giornata del campionato di Serie A: segui la partita in diretta su CorrieredelloSport.it con tutti ... corrieredellosport.it

22° Serie A Live | Lecce-Lazio 0-0: si parte allo Stadio Via del Mare!Tra pochi istanti andrà in scena la sfida tra Lecce e Lazio allo stadio di Via del Mare, teatro anche dell’ultimo ballo di Alessio Romagnoli con la maglia biancoceleste. Dopo un braccio di ferro durat ... laziopress.it

We have kick-off in #Lecce vs. #Lazio ! #LecceLazio #SerieA #Calcio #SerieAEnilive x.com

Serie A, in campo Lecce-Lazio: i salentini puntano al successo per lasciare la "zona calda" Fiorentina-Cagliari 1-2: la Viola lascia a casa 3 punti preziosissimi in chiave salvezza. Como-Torino 6-0 Ieri Inter-Pisa 6-2 Domani i big match Juventus-Napoli e Roma- - facebook.com facebook