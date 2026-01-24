Lecce-Lazio 0-0 | Dia non punge Romagnoli risponde presente

La Lazio pareggia 0-0 contro il Lecce in una trasferta caratterizzata da una prestazione senza molte emozioni. La squadra di Sarri, in un momento di turbolenza tra mercato e polemiche interne, non riesce a trovare il guizzo vincente. Risposta pronta della difesa salentina, con Romagnoli che si distingue. Un risultato che riflette le difficoltà della Lazio in questa fase, senza modificare significativamente la classifica.

La Lazio pareggia per zero a zero contro il Lecce. La squadra di Sarri nel caos fra una sessione di mercato che sta regalando addii eccellenti e polemiche fra tifoseria e società, in Salento gioca una partita senza acuti e senza creare occasioni da gol. Grandi ed evidenti anche al Via del Mare le.🔗 Leggi su Romatoday.it

Lecce-Lazio 0-0, le pagelle dei biancocelesti: Provedel chiude ancora la porta, Zaccagni assente ingiustificatoFinisce 0-0 fra Lecce e Lazio che si spartiscono la posta in palio senza farsi troppo male. Brutta prestazione per i biancocelesti che appaiono spenti e incapaci di creare qualunque forma ... leggo.it

Più Lecce che Lazio, ma con pochissime palle-gol: al Via del Mare finisce 0-0Dopo quattro sconfitte consecutive, il Lecce torna a muovere la classifica, ottenendo un punto in casa contro la Lazio. Non il risultato pieno, ma un. tuttomercatoweb.com

Serie A, Lecce-Lazio 0-0: i salentini fuori dalla zona retrocessione Fiorentina-Cagliari 1-2: la Viola lascia a casa 3 punti preziosissimi in chiave salvezza. Como-Torino 6-0 Ieri Inter-Pisa 6-2 Domani i big match Juventus-Napoli e Roma-Milan Segui la cronaca t - facebook.com facebook

We have kick-off in #Lecce vs. #Lazio ! #LecceLazio #SerieA #Calcio #SerieAEnilive x.com