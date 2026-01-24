Lecce-Lazio 0-0 Calcio

La sfida tra Lecce e Lazio si è conclusa con un risultato di 0-0. La partita ha mostrato poche emozioni dal punto di vista tecnico, con entrambe le squadre che hanno faticato a creare occasioni da gol. Per il Lecce, il punto ottenuto rappresenta un risultato importante in ottica classifica, nonostante la mancanza di reti per la terza gara consecutiva.

La partita non è stata un granché dal punto di vista tecnico. Il Lecce aveva bisogno di muovere la classifica e lo ha fatto benché per la terza giornata consecutiva non abbia segnato. Esordio nel secondo tempo, fra i giallorossi salentini, dell’attaccante Cheddira. In classifica del campionato di calcio di serie A il Lecce è quartultimo con 18 punti.               L'articolo Lecce-Lazio 0-0 Calcio proviene da Noi Notizie.. 🔗 Leggi su Noinotizie.it

