Lecce-Lazio 0-0 Calcio

La sfida tra Lecce e Lazio si è conclusa con un risultato di 0-0. La partita ha mostrato poche emozioni dal punto di vista tecnico, con entrambe le squadre che hanno faticato a creare occasioni da gol. Per il Lecce, il punto ottenuto rappresenta un risultato importante in ottica classifica, nonostante la mancanza di reti per la terza gara consecutiva.

La partita non è stata un granché dal punto di vista tecnico. Il Lecce aveva bisogno di muovere la classifica e lo ha fatto benché per la terza giornata consecutiva non abbia segnato. Esordio nel secondo tempo, fra i giallorossi salentini, dell’attaccante Cheddira. In classifica del campionato di calcio di serie A il Lecce è quartultimo con 18 punti. L'articolo Lecce-Lazio 0-0 Calcio proviene da Noi Notizie.. 🔗 Leggi su Noinotizie.it © Noinotizie.it - Lecce-Lazio 0-0 Calcio LIVE Alle 20:45 Lecce-Lazio: il Lecce si affida a Gandelman, la Lazio recupera Basic e VecinoAlle 20:45 si gioca Lecce-Lazio, un confronto che vede il Lecce affidarsi a Gandelman mentre la Lazio recupera Basic e Vecino. Lecce-Roma 0-2 CalcioNella partita tra Lecce e Roma, la squadra ospite ha ottenuto la vittoria per 2-0, con un gol di Ferguson nel primo tempo. Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento. Lecce-Lazio 0-0 | HL Primavera 1 2025/26 Argomenti discussi: Serie A Enilive | Lecce-Lazio, i numeri in casa dei salentini; Lecce-Lazio: serve vincere; Lecce–Lazio, le formazioni ufficiali; Lecce Lazio, ? la partita numero 700 dei giallorossi in serie A. DIRETTA - Lecce - Lazio 0-0, Taylor sfiora il vantaggioSerie A Enilive | 22ª giornata Sabato 24 gennaio 2026, ore 20:45 Stadio Via del Mare, Lecce LECCE - LAZIO 0-0 LECCE (4-3-3): Falcone; Veiga, Siebert, Tiago Gabriel, ... lalaziosiamonoi.it DIRETTA - Lecce - Lazio 0-0, triplo cambio per Sarri: fuori GilaSerie A Enilive | 22ª giornata Sabato 24 gennaio 2026, ore 20:45 Stadio Via del Mare, Lecce LECCE - LAZIO 0-0 LECCE (4-3-3): Falcone; Veiga, Siebert, Tiago Gabriel, ... lalaziosiamonoi.it Serie A, Lecce-Lazio 0-0: i salentini fuori dalla zona retrocessione Fiorentina-Cagliari 1-2: la Viola lascia a casa 3 punti preziosissimi in chiave salvezza. Como-Torino 6-0 Ieri Inter-Pisa 6-2 Domani i big match Juventus-Napoli e Roma-Milan Segui la cronaca t - facebook.com facebook We have kick-off in #Lecce vs. #Lazio ! #LecceLazio #SerieA #Calcio #SerieAEnilive x.com

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.