Leapmotor si impegna a consolidare la propria presenza nel mercato europeo con il lancio della B03X, un B-suv elettrico che arriverà entro la fine del 2026. La casa automobilistica cinese mira a offrire un’opzione affidabile e sostenibile nel segmento dei veicoli elettrici compatti, rafforzando la propria offerta nel settore dei SUV.

Leapmotor amplia la propria presenza nel segmento dei B-suv elettrici con la B03X, modello atteso in Europa entro la fine del 2026. La proposta punta su dimensioni equilibrate, con una lunghezza prossima ai 4,30 metri e un passo superiore ai 2,60 metri. Il progetto adotta uno stile misurato, privo di soluzioni scenografiche, ma costruito su proporzioni pulite e superfici funzionali, coerenti con un posizionamento orientato alla sostanza. Sul piano tecnico emerge una scelta rara nel segmento, rappresentata dal sensore Lidar per sistemi di assistenza alla guida di Livello 2 avanzato, soluzione già presente sulla versione cinese e sviluppata con componentistica Qualcomm, che fornisce piattaforma di calcolo, gestione infotainment ed elettronica degli Adas. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Leapmotor fa sul serio. Con B03X cerca spazio anche nel mondo Suv

