Le anticipazioni di Amici 2026 svelano le sfide tra i talenti nelle categorie di ballo e canto. La sedicesima puntata, registrata giovedì 22 gennaio, sarà trasmessa domenica 25 gennaio alle ore 14 su Canale 5. Un appuntamento che promette momenti di crescita e confronti tra i concorrenti, nel rispetto delle regole del programma.

È tutto pronto per la sedicesima puntata di Amici di Maria De Filippi. Nella giornata di giovedì 22 gennaio, è stata registrata una nuova puntata del pomeridiano di Amici, che andrà in onda domani, domenica 25 gennaio, alle ore 14 su Canale 5. Ad attenderci un appuntamento ricco di esibizioni, ospiti e sfide. L’obiettivo degli allievi rimane uno: difendere la maglia che garantirebbe loro – almeno per il momento – la lunga corsa verso il serale. In attesa di vedere la sedicesima puntata, ecco tutte le anticipazioni di SuperguidaTv. - Attenzione spoiler – Le classifiche delle gare di ballo e di canto. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Le sfide, le classifiche di ballo e canto: le anticipazioni di Amici 2026

Le sfide, le classifiche di ballo e canto: le anticipazioni di Amici 2026Sono state registrate le anticipazioni della quindicesima puntata di Amici 2026, in programma domenica 18 gennaio su Canale 5 alle ore 14.

Leggi anche: Le sfide, le classifiche di ballo e canto: le anticipazioni di Amici 2025

Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento.

Amici 25, spoiler registrazione 21 dicembre eliminato, classifica canto e ballo ed esito delle sfid

Argomenti discussi: Le sfide, le classifiche di ballo e canto: le anticipazioni di Amici 2026; Amici, riassunto puntata oggi: classifiche e sfide. Opi contro Anna Pettinelli, lei replica: Ne capisci più di me?; Amici 25, anticipazioni puntata del 18 gennaio 2026: sfide, classifiche e ospiti; Pizzeria dell'anno, la sfida continua: caccia ai coupon per scalare la vetta. Ecco la classifica.

Amici 25, anticipazioni puntata del 25 gennaio: nessun eliminato, le sfide e gli ospiti in studioLe anticipazioni della puntata di Amici 25 che andrà in onda domenica 25 gennaio, dalle ore 14 su Canale 5. Sfide, ospiti in studio e le classifiche di canto e ballo. Attenzione spoiler. fanpage.it

Le sfide, le classifiche di ballo e canto: le anticipazioni di Amici 2026Domenica 18 gennaio su Canale 5, la quindicesima puntata del pomeridiano di Amici. Ecco tutte le anticipazioni ... msn.com

Amici 25, anticipazioni puntata del 25 gennaio Sfide, ospiti in studio e le classifiche di canto e ballo. ATTENZIONE SPOILER - facebook.com facebook

CHAMPIONS LEAGUE | Domani al via il penultimo atto, super sfida Inter-Arsenal. Spiccano Real Madrid-Monaco, Marsiglia-Liverpool e Sporting-Psg. Calendario e classifiche #ANSA x.com