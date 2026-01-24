Le rose bianche i giovani del Viola Park in campo | il Franchi e l’addio a Commisso prima partita in casa senza il patron

La Fiorentina torna in campo al Franchi per la prima partita casalinga senza Rocco Commisso, scomparso lo scorso 16 gennaio. In una giornata caratterizzata da un clima uggioso, i giovani del Viola Park scendono in campo, mentre le rose bianche simboleggiano un omaggio al presidente. Un incontro che segna un momento importante di memoria e continuità per la squadra e i tifosi.

Firenze, 24 gennaio 2026 - E' la prima al Franchi dopo la morte di Rocco Commisso. La Fiorentina affronta il Cagliari in una giornata uggiosa dal punto di vista del clima, con la speranza di dedicare un nuovo successo al suo presidente, scomparso lo scorso 16 gennaio all'età di 76 anni. "Ciao Presidente. Grazie di tutto", uno striscione che riassume un po' il sentimento della gente, posizionato ai piedi della Curva Fiesole. A un quarto d'ora dal fischio d'inizio è stato posizionato un grande ritratto rotondo nel cerchio di centrocampo, con l'immagine del presidente Commisso che manda un bacio verso i propri tifosi. 🔗 Leggi su Lanazione.it

"Chiamatemi Rocco", l'addio a Commisso focoso patron ViolaRocco Commisso, noto imprenditore e tifoso fedele della Fiorentina, è scomparso negli Stati Uniti all'età di 76 anni.

Rocco Commisso è morto: Fiorentina, il lutto e il dolore. Addio al patron viola. La direttaLa città di Firenze piange la scomparsa di Rocco Commisso, 76 anni, storico presidente della Fiorentina.

