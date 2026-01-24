Le partite di oggi | giocano Como e Lazio in campo tante big europee

Oggi si disputano diverse partite di rilievo, tra cui incontri tra Como e Lazio, e confronti tra grandi squadre europee come Real Madrid, Manchester City, Liverpool e Bayern Monaco. Sono in programma numerose gare nei principali campionati italiani e stranieri, offrendo un quadro vario e interessante per gli appassionati di calcio. Un’occasione per seguire le partite più attese e aggiornarsi sui risultati del giorno.

La Serie A si apre con Como-Torino alle 15, poi Fiorentina-Cagliari mette in palio punti importanti in ottica salvezza. Alle 20:45 Lecce-Lazio chiude il sabato del campionato italiano. All'estero il Bayern Monaco punta a continuare la sua marcia trionfale in campionato contro l'Augsburg, alle 15:30. Più tardi nel pomeriggio anche Manchester City-Wolverhampton e Bournemouth-Liverpool. In serata il Real Madrid di Arbeloa, che viene da due vittorie con otto gol segnati tra campionato e Champions, va in casa del Villarreal. Le partite di oggi Como-Torino, ore 15Fiorentina-Cagliari, ore 18,Lecce-Lazio, ore 20:45 Le partite di oggi Cesena-Bari, ore 15Frosinone-Reggiana, ore 15Juve Stabia-Entella, ore 15Mantova-Venezia, ore 15Monza-Pescara, ore 15Modena-Palermo, ore 17:15Spezia-Avellino, ore 19:30 Le partite di oggi Albinoleffe-Trento, ore 14:30Brescia-Renate, ore 14:30Virtus Verona-Pro Vercelli, ore 17:30 Le partite di oggi Carpi-Ternana, ore 14:30Torres-Bra, ore 14:30Ravenna-Guidonia, ore 17:30Sambenedettese-Pianese, ore 17:30 Le partite di oggi Benenevento-Siracusa, ore 14:30Latina-Foggia, ore 14:30Casarano-Picerno, ore 17:30Crotone-Piacenza, ore 17:30 Le partite di oggi West Ham-Sunderland, ore 13:30Burnley-Tottenham, ore 16Fulham-Brighton, ore 16Manchester City-Wolverhampton, ore 16Bournemouth-Liverpool, ore 18:30 Le partite di oggi Bayern Monaco-Augsburg, ore 15:30Francoforte-Hoffenheim, ore 15:30Heidenheim-RB Lipsia, ore 15:30Bayer Leverkusen-Werder Brema, ore 15:30Magonza-Wolfsburg, ore 15:30Union Berlino-Borussia Dortmund, ore 18:30 Le partite di oggi Rayo Vallecano-Osasuna, ore 14Valencia-Espanyol, ore 16:15Siviglia-Athletic Bilbao, ore 18:30Villarreal-Real Madrid, ore 21 Le partite di oggi Rennes-Lorient, ore 17Le Havre-Monaco, ore 19Marsiglia-Lens, ore 21:05

