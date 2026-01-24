Le pagelle Diouf concreto | punti e rimbalzi

Le pagelle della partita: Diouf si distingue per concretezza, contribuendo con punti e rimbalzi, mentre Pajola, nonostante una prestazione discreta con 7 assist, è stato limitato dai falli e dalla stanchezza. Entrambi hanno dato il loro contributo nel contesto di una gara equilibrata, evidenziando impegno e determinazione sul campo.

Pajola 6 (in 27' 02 da tre, 24 ai liberi, 3 rimbalzi, 2 recuperate, una persa, 7 assist) Limitato da due rapidi falli in avvio di sfida, prova a dare la carica ai suoi nella ripresa, ma le energie sono in riserva anche per il capitano. Edwards 6 (in 21' 36 da due, 39 da tre, 12 ai liberi, una recuperata, una persa, 2 assist) Discreto primo tempo, ma nella ripresa si perde, complice anche un problema alla caviglia che lo tiene fuori nel finale. Alston Jr 7 (in 32' 34 da due, 36 da tre, 33 ai liberi, 3 rimbalzi, una persa, 2 assist) Offensivamente sta diventando un fattore molto importante. Se la Virtus ha a lungo una fiammella di speranza di riaprire la sfida il merito è sopratutto suo.

