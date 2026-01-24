Le pagelle Diouf concreto | punti e rimbalzi

Da sport.quotidiano.net 24 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Le pagelle della partita: Diouf si distingue per concretezza, contribuendo con punti e rimbalzi, mentre Pajola, nonostante una prestazione discreta con 7 assist, è stato limitato dai falli e dalla stanchezza. Entrambi hanno dato il loro contributo nel contesto di una gara equilibrata, evidenziando impegno e determinazione sul campo.

Pajola 6 (in 27’ 02 da tre, 24 ai liberi, 3 rimbalzi, 2 recuperate, una persa, 7 assist) Limitato da due rapidi falli in avvio di sfida, prova a dare la carica ai suoi nella ripresa, ma le energie sono in riserva anche per il capitano. Edwards 6 (in 21’ 36 da due, 39 da tre, 12 ai liberi, una recuperata, una persa, 2 assist) Discreto primo tempo, ma nella ripresa si perde, complice anche un problema alla caviglia che lo tiene fuori nel finale. Alston Jr 7 (in 32’ 34 da due, 36 da tre, 33 ai liberi, 3 rimbalzi, una persa, 2 assist) Offensivamente sta diventando un fattore molto importante. Se la Virtus ha a lungo una fiammella di speranza di riaprire la sfida il merito è sopratutto suo. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

le pagelle diouf concreto punti e rimbalzi

© Sport.quotidiano.net - Le pagelle. Diouf concreto: punti e rimbalzi

Leggi anche: Inter-Venezia, le pagelle: Diouf lievita, Esposito mostra i muscoli

Fiorentina, le pagelle: Fagioli illumina, Gud è concreto e Comuzzo spreca tuttoEcco le pagelle della Fiorentina: Fagioli si distingue per la sua qualità, Gud è efficace in fase offensiva, mentre Comuzzo ha commesso alcuni errori.

La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online.

Argomenti discussi: Pagelle Inter-Arsenal: Barella poco concreto, Saka e Gabriel Jesus brillano. Chivu e Arteta….

le pagelle diouf concretoLe pagelle di Inter-Lecce 1-0: Francesco Pio Esposito decisivo, Akanji solido; deludono Andy Diouf e Marcus ThuramSERIE A - I voti ai protagonisti di Inter-Lecce 1-0 con le pagelle della partita: il migliore è Francesco Pio Esposito, unico in campo in grado di battere il qu ... eurosport.it

Le pagelle. Vildoza indomito. Diouf, serata noVildoza 7 (in 34’ 3/4 da due, 2/3 da tre, 1/1 ai liberi, 2 rimbalzi, 2 recuperate, una persa, un... Vildoza 7 (in 34’ 3/4 da due, 2/3 da tre, 1/1 ai liberi, 2 rimbalzi, 2 recuperate, una persa, un ... ilrestodelcarlino.it

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.