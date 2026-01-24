Le migliaia di sinti in arrivo per il funerale di Adamo Massa | Chiediamo solo umanità

Migliaia di sinti si preparano a partecipare al funerale di Adamo Massa, il 37enne vittima di una rapina a Lonate Pozzolo. È un momento di vicinanza e rispetto, in cui si chiede semplicemente umanità e solidarietà. La presenza di numerosi rappresentanti della comunità sottolinea l’importanza di un gesto di umanità condivisa in un momento di dolore.

Adamo Massa, il 37enne di origine sinti ucciso durante la rapina in una villetta a Lonate Pozzolo, in provincia di Varese, avrà un abbraccio dai sinti di tutta Italia. Anche se il questore di Torino ha vietato i funerali pubblici. Le esequie secondo Massimo Gambino si dovranno svolgere in modo privato. Un divieto che per la comunità di sinti piemontesi è espressione di «razzismo», scrive La Stampa. Adamo Massa e Jonathan Rivolta. Adamo Massa è stato ucciso l’ 11 gennaio scorso a pochi chilometri dall’aeroporto Malpensa. Era entrato con un complice in una villetta a due piani, di Lonate Pozzolo, con l’intento di svaligiarla.🔗 Leggi su Open.online

