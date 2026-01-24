"Volevo indagare fino a che punto le imperfezioni umane potessero recare un danno. Questo è un film di relazioni portate all’estremo come lo sono le opere dell’800 di Verdi, Donizetti e Puccini. Opere romantiche in cui i personaggi non conoscono mezze misure e sono pronti a tutto per arrivare a ciò a cui aspirano. Spesso è l’amore e, altrettanto spesso, finisce molto male". Gabriele Muccino torna al cinema, da giovedì, con il suo nuovo film: Le cose non dette. Una pellicola tratta dal romanzo Siracusa di Delia Ephron, autrice della sceneggiatura insieme allo stesso regista. La storia di due coppie di amici, da un lato il professore e scrittore in stallo Carlo (Stefano Accorsi) e la giornalista affermata Elisa (Miriam Leone), dall’altro la mamma nevrotica Anna (Carolina Crescentini) e il ristoratore in crisi Paolo (Claudio Santamaria), che partono per Tangeri alla ricerca di nuovi stimoli. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - “Le cose non dette“ di Muccino: "Indago l’imperfezione umana"

‘Le cose non dette’: il nuovo film di Gabriele Muccino‘Le cose non dette’, il nuovo film di Gabriele Muccino, racconta storie di emozioni e segreti, mettendo in discussione relazioni e verità nascoste.

Gabriele Muccino torna a Roma con Le cose non detteGabriele Muccino presenta a Roma l’anteprima nazionale del suo nuovo film, Le cose non dette.

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Argomenti discussi: Le cose non dette; Le cose non dette, trama e cast del film di Gabriele Muccino con Miriam Leone e Stefano Accorsi; Verissimo: Gabriele Muccino e Miriam Leone al cinema con Le Cose non Dette Video; Le cose non dette (2026) di Gabriele Muccino - Recensione.

Le cose non dette di Muccino: Indago l’imperfezione umanaVolevo indagare fino a che punto le imperfezioni umane potessero recare un danno. Questo è un film di relazioni ... quotidiano.net

Le cose non dette, la nuova giostra sugli amori imperfetti nel melodramma di Gabriele MuccinoPronti a tutto pur di ottenere l'amore sono i personaggi del nuovo film di Gabriele Muccino Le cose non dette, che sono tipici uomini e donne imperfette pronte a tutto pur di ottenere amore e felicità ... comingsoon.it

Partecipa ad una visione speciale di Le Cose Non Dette con Gabriele Muccino e Carolina Crescentini, solo all' UCI Cinemas Maximo di Roma! Dal 29 gennaio in tutti gli UCI Cinemas Acquista ora i biglietti online ucicinemas.it/film/le-cose-n… x.com

Le Cose Non Dette racconta ciò che resta sospeso: segreti, tensioni irrisolte e quei silenzi che parlano più delle parole. Partecipa ad una visione speciale con Gabriele Muccino e Carolina Crescentini, solo all' UCI Cinemas Maximo di Roma! Dal 29 gen - facebook.com facebook