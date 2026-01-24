Le consegna la merce e la bacia senza consenso | 54enne condannato a oltre 3 anni di carcere

Un uomo di 54 anni di Vimercate è stato condannato a oltre tre anni di carcere per aver baciato senza consenso una dipendente di un supermercato, dopo aver consegnato la merce. La sentenza si basa sulle accuse di violenza sessuale, evidenziando l'importanza del rispetto dei diritti e dei limiti personali nelle relazioni quotidiane.

Avrebbe baciato senza il suo consenso la dipendente di un noto supermercato dopo averle consegnato la merce: un uomo di 54 anni, residente a Vimercate, è stato denunciato e condannato a tre anni e mezzo di carcere per il reato di violenza sessuale. L’uomo dovrà anche risarcire la vittima con.🔗 Leggi su Monzatoday.it

