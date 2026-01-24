Le aziende travolte da Harry rischiano di perdere gli aiuti per colpa delle polizze green

Le aziende delle regioni Sicilia e Calabria, colpite da danni per oltre un miliardo di euro, rischiano di perdere gli aiuti previsti a causa delle polizze green. Molte piccole e medie imprese non si sono assicurate come richiesto dalla legge, sollevando dubbi e criticità. Secondo Musumeci, le compagnie assicurative adottano un atteggiamento troppo burocratico, complicando l’accesso alle coperture necessarie per la ripresa.

Danni per 1 miliardo tra Sicilia e Calabria. Quante pmi si sono assicurate come prevede la legge? Musumeci: bizantinismi dalle compagnie. Lunedì il cdm per i primi fondi. Le piccole imprese del Sud danneggiate dal ciclone rischiano di non avere alcun risarcimento. Paradossalmente quello che avrebbe dovuto essere un ombrello per le aziende contro i danni causati dalle catastrofi meteorologiche e ambientali, si sta ritorcendo contro come un boomerang. Parliamo delle polizze catastrofali.

