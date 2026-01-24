L’avvocata Daniela Solinas torna sulla vicenda della famiglia Birmingham-Trevallion, evidenziando l’importanza di un confronto giudiziario per valutare l’attuale situazione dei genitori. Secondo lei, è fondamentale superare lo stigma sociale e favorire un dialogo aperto tra le parti. Lo Stato è chiamato ad ascoltare le esigenze di questa famiglia, considerando se persistano le condizioni che hanno portato all’allontanamento, nel rispetto dei diritti di tutti.

Commentando la situazione, la legale della famiglia auspica che il collegio giudicante possa prendere in considerazione le «tante modifiche comportamentali della famiglia» e commenta: «Ci si è posti con una rigidità eccessiva e in un confronto che non è mai stato dialogante». Sottolinea il ruolo dei servizi sociali nell'interpretare questa vicenda: «Credo ci sia stata la volontà di porre lo stigma sociale su una famiglia che viveva diversamente. E soprattutto, c'è stata una massiccia e pervasiva violazione della privacy di questi minori. Non dimentichiamoci che domani saranno degli adolescenti e dovranno fare i conti con tutto ciò che è uscito sul loro conto e sul conto dei genitori, in particolare della madre, che si sarebbe opposta a qualunque cosa, tra l'altro - sottolinea - non avendone il potere, perché non dimentichiamoci che non hanno più la responsabilità. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - L'avvocato della famiglia del bosco: «Credo ci sia stata la volontà di porre lo stigma sociale su una famiglia che viveva diversamente. È ora di aprire un dialogo, lo Stato deve ascoltarli»

Leggi anche: Famiglia che viveva nel bosco, Novara: “I figli non sono proprietà dei genitori e lo Stato deve vigilare sui loro diritti”

Famiglia nel bosco, una madre che pratica l’istruzione a casa: “La socializzazione deve seguire lo sviluppo individuale del bambino”La famiglia Trevallion di Palmoli, in provincia di Chieti, ha suscitato un acceso dibattito sull'istruzione domiciliare in Italia.

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

Famiglia nel bosco: sì a vaccini e doposcuola per i tre figli - Vita in diretta 11/12/2025

Argomenti discussi: Omicidio Verzeni, il legale della famiglia: Sangare è e resta l'assassino; Dosi & Associati: il diritto di famiglia oltre le norme; L’avvocato della famiglia Magherini: La sentenza di condanna è storica. L’Italia dovrà dotarsi di una legge; Sharon, cosa succede ora a Sangare con il nuovo avvocato. Il legale dei Verzeni: Non cambia nulla, resta lui l'assassino.

Crans-Montana, l’avvocato della famiglia Galeppini: troppe le cose che lasciano perplessiGenova – La situazione è difficile ma non pensavo che si arrivasse fino a questi livelli: l'avvocato Alessandro Vaccaro, che difende la famiglia di Emanuele Galeppini, il giovanissimo genovese morto ... ilsecoloxix.it

Crans-Montana, i fumi inalati durante la tragedia: cosa c’era dentro il localeL'avvocato della famiglia di Emanuele Galeppini, vittima a Crans-Montana, ha spiegato alcuni dettagli attesi dagli affetti del giovane. newsmondo.it

"Si attendono gli esiti degli esami sui fumi inalati da Emanuele Galeppini, saranno fondamentali per capire il tipo di materiale utilizzato all'interno del locale della strage di Crans Montana" Spiega a Fanpage.it l’avvocato della famiglia di Emanuele Galeppini, tr - facebook.com facebook