L’Avellino si prepara alla sfida contro lo Spezia, con Biancolino che convoca il nuovo acquisto Armando Izzo. La squadra neopromossa si presenta con una posizione in classifica favorevole, vantando 25 punti, otto in più rispetto agli avversari. La partita rappresenta un’occasione importante per entrambe le formazioni, che cercano continuità e risultati positivi nel campionato in corso.

Il neo promosso Avellino si presenterà al ‘Picco’ forte di una classifica lusinghiera, con 25 punti all’attivo, vale a dire 8 punti in più rispetto agli Aquilotti. Sei le vittorie totalizzate dagli irpini, 7 i pareggi, altrettante le sconfitte, al netto di 24 gol realizzati e 33 reti subite. Un dato, quest’ultimo, che relega i campani al penultimo posto nel campionato cadetto per tenuta difensiva. È forse questo il motivo che ha spinto i dirigenti avellinesi a ingaggiare due difensori: Marco Sala, ex Palermo e Armando Izzo (nella foto) che lasciato il Monza e raggiungerà la squadra proprio nelle ore precedenti il match del ‘Picco’, convocato da Biancolino. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - L’AVVERSARIO. Biancolino convoca il nuovo arrivato. Armando Izzo

