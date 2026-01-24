Lavori notturni in autostrada scatta la chiusura al casello | le alternative per chi viaggia

Per lavori di rifacimento della segnaletica orizzontale sulla A14 Bologna-Taranto, la stazione di Forlì sarà chiusa in entrata e in uscita dalle 21 di lunedì 26 alle 5 di martedì 27 gennaio. Questa chiusura potrebbe influire sui viaggi notturni in autostrada, richiedendo l’uso di percorsi alternativi. È consigliabile pianificare in anticipo gli spostamenti e verificare eventuali aggiornamenti sulla viabilità.

Sulla A14 Bologna-Taranto, per consentire lavori di rifacimento della segnaletica orizzontale, dalle 21 di lunedì 26 alle 5 di martedì 27 gennaio, sarà chiusa la stazione di Forlì, in entrata e in uscita, in modalità alternata. In alternativa si consiglia di utilizzare la stazione di Faenza o di.

