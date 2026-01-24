Lavori notturni in autostrada scatta la chiusura al casello | le alternative per chi viaggia

Per lavori di rifacimento della segnaletica orizzontale sulla A14 Bologna-Taranto, la stazione di Forlì sarà chiusa in entrata e in uscita dalle 21 di lunedì 26 alle 5 di martedì 27 gennaio. Questa chiusura potrebbe influire sui viaggi notturni in autostrada, richiedendo l’uso di percorsi alternativi. È consigliabile pianificare in anticipo gli spostamenti e verificare eventuali aggiornamenti sulla viabilità.

Sulla A14 Bologna-Taranto, per consentire lavori di rifacimento della segnaletica orizzontale, dalle 21 di lunedì 26 alle 5 di martedì 27 gennaio, sarà chiusa la stazione di Forlì, in entrata e in uscita, in modalità alternata. In alternativa si consiglia di utilizzare la stazione di Faenza o di.🔗 Leggi su Forlitoday.itImmagine generica

Lavori in autostrada, scatta la chiusura notturna per il casello del RubiconePer lavori di rifacimento della segnaletica orizzontale, il casello di Valle del Rubicone sulla A14 Bologna-Taranto sarà chiuso in entrambe le direzioni dalle 22 di venerdì 23 alle 6 di sabato 24 gennaio.

Prevista una nuova chiusura di notte per lavori dell'autostrada A14 dopo il casello di Città Sant'AngeloÈ prevista una chiusura notturna dell'autostrada A14 tra Atri-Pineto e Città Sant'Angelo, in provincia di Teramo, per consentire lavori di potenziamento degli impianti nella galleria “Fonte da Capo”.

