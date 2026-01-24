L’Atalanta ospita il Parma | ballottaggio tra Lookman e Raspadori in attacco
L’Atalanta si prepara ad affrontare il Parma nella partita in programma domani alle 15 alla New Balance Arena di Bergamo. Dopo la sconfitta casalinga contro l’Athletic Bilbao, i bergamaschi cercano una risposta positiva in campionato. In attacco, è aperto un confronto tra Lookman e Raspadori per un posto tra i titolari. La sfida rappresenta un’occasione importante per i padroni di casa di riprendere il cammino.
Bergamo, 24 gennaio 2026 – L’ Atalanta, dopo il doloroso capitombolo casalingo di mercoledì sera contro l’Athletic Bilbao, vuole ripartire, cercando i tre punti domani pomeriggio nella gara interna delle 15 alla New Balance Arena contro il Parma. Bergamaschi, con 32 punti, che hanno rallentato la rimonta verso le posizioni europee dopo il pareggio della settimana scorsa a Pisa. Ora contro il Parma servono i tre punti per poi andare la domenica successiva a Como a giocarsi in riva al Lario una sorta di spareggio nella corsa alle posizioni europee. In mezzo, però, mercoledì sera, ci sarà la trasferta a Bruxelles sul campo dell’ Union St Gilloise, decisiva per la qualificazione diretta agli ottavi di finale. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
Atalanta, c’è bisogno di nuova linfa: contro il Parma si candidano Raspadori e LookmanL’Atalanta cerca nuove soluzioni in attacco in vista della sfida contro il Parma, con Raspadori e Lookman tra i candidati a rilanciare la fase offensiva.
Atalanta, Palladino prepara la sfida al Parma: Raspadori da 1' per una Dea all'attaccoL’Atalanta si prepara ad affrontare il Parma con alcune novità in formazione.
