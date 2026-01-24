L’Artico come promessa e come trappola | la strategia nazionale italiana

L’Italia sta delineando una strategia nazionale per l’Artico, un'area che sta assumendo un ruolo centrale negli equilibri mondiali. Questa iniziativa riflette la volontà di Roma di comprendere e partecipare alle dinamiche di una regione in rapido mutamento, dove opportunità e rischi si intrecciano. Un approccio che richiede attenzione e consapevolezza, per affrontare con equilibrio le sfide e le promesse di un’area sempre più strategica.

Roma scopre il Nord, ma il Nord non è più quello di una volta. La strategia artica presentata dal governo non è un semplice capitolo di politica commerciale: è una dichiarazione d'intenti su un'area che, nel giro di pochi anni, è passata da periferia geografica a snodo degli equilibri globali. Il linguaggio è quello rassicurante della pace, della cooperazione e della prosperità. Ma la scelta stessa di mettere l'Artico tra le priorità europee e dell'Alleanza Atlantica dice che la stagione dell'innocenza è finita: se l'Artico diventa priorità, vuol dire che qualcuno lo considera già un terreno di competizione.

Argomenti discussi: La battaglia per la Groenlandia: l’Artico tra coercizione e compromesso; Increduli, preoccupati, ma uniti. La resistenza, da Copenaghen a Nuuk: La Groenlandia non si compra (di M. Lupis); L’isola che il mondo guarda e non vede; Groenlandia, Trump: Dev'essere nostra. Il ministro danese dopo il vertice di Washington: Gli Usa possono avere più militari ma no alla vendita. Germania e Francia inviano truppe.

