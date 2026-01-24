Lara Naki Gutmann bronzo agli Europei di pattinaggio | Mi sono innamorata di questo sport a tre anni vedendo Torino 2006 Nei primi video fatti dai miei genitori sfreccio e continuo a girare intorno

Da vanityfair.it 24 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Lara Naki Gutmann, giovane pattinatrice italiana, ha conquistato il bronzo agli Europei di pattinaggio, portando avanti la tradizione di successo nel settore. La sua passione è nata a tre anni, ispirata dai Giochi di Torino 2006. Otto anni dopo, ricevendo i complimenti di Carolina Kostner a Sheffield, Lara si afferma come nuova protagonista del pattinaggio italiano, confermando il talento e l’impegno nel suo percorso sportivo.

Un giorno di allenamento come è fatto? «Un giorno tipico di allenamento prevede tre ore sul ghiaccio a Trento. Io mi alleno da sempre a Trento e oltre a queste tre ore sul ghiaccio, di solito faccio più o meno un'ora e mezza anche fuori dal ghiaccio. Distribuisco in tutta la settimana preparazione atletica, danza classica, un po' di pilates, un po' di danza moderna e anche un po' di lavoro tecnico fuori dal ghiaccio. Io non li conto come allenamento ma fanno parte della preparazione fisioterapia, nutrizionista, mental coach. Quando finisco a Trento non è finita la mia giornata». 🔗 Leggi su Vanityfair.it

Lara Naki Gutmann, bronzo agli Europei di pattinaggio: «Mi sono innamorata di questo sport a tre anni vedendo Torino 2006. Nei primi video fatti dai miei genitori sfreccio e continuo a girare intorno»

LIVE Pattinaggio artistico, Europei 2026 in DIRETTA: Lara Naki Gutmann può stupireSegui in tempo reale i Campionati Europei di Pattinaggio Artistico 2026.

Argomenti discussi: Figura, Lara Naki Gutmann è medaglia di bronzo agli Europei di Sheffield - FISG; Lara Naki Gutmann splendido bronzo sul ghiaccio di Sheffield; Lara Naki Gutmann bronzo agli Europei di pattinaggio sul ghiaccio di figura; Lara Naki Gutmann, bronzo, lacrime ed emozioni (VIDEO): la 23enne trentina brilla agli Europei di pattinaggio artistico.

lara naki gutmann bronzoEuropei pattinaggio di figura, Lara Naki Gutmann bronzo agli EuropeiLa 23enne trentina conquista uno splendido bronzo agli europei di pattinaggio di figura a Sheffield, diventando la quarta italiana a conquistare una medaglia. La spedizione azzurra si arricchisce ... sport.sky.it

Lara Naki Gutmann conquista il bronzo a Sheffield, ottava Anna PezzettaCampionati Europei di pattinaggio di figura: una medaglia nel singolo femminile mancava alla Nazionale italiana da 8 anni con Carolina Kostner ... rainews.it

