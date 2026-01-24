Lara Naki Gutmann, giovane pattinatrice italiana, ha conquistato il bronzo agli Europei di pattinaggio, portando avanti la tradizione di successo nel settore. La sua passione è nata a tre anni, ispirata dai Giochi di Torino 2006. Otto anni dopo, ricevendo i complimenti di Carolina Kostner a Sheffield, Lara si afferma come nuova protagonista del pattinaggio italiano, confermando il talento e l’impegno nel suo percorso sportivo.

Un giorno di allenamento come è fatto? «Un giorno tipico di allenamento prevede tre ore sul ghiaccio a Trento. Io mi alleno da sempre a Trento e oltre a queste tre ore sul ghiaccio, di solito faccio più o meno un'ora e mezza anche fuori dal ghiaccio. Distribuisco in tutta la settimana preparazione atletica, danza classica, un po' di pilates, un po' di danza moderna e anche un po' di lavoro tecnico fuori dal ghiaccio. Io non li conto come allenamento ma fanno parte della preparazione fisioterapia, nutrizionista, mental coach. Quando finisco a Trento non è finita la mia giornata». 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Lara Naki Gutmann, bronzo agli Europei di pattinaggio: «Mi sono innamorata di questo sport a tre anni vedendo Torino 2006. Nei primi video fatti dai miei genitori sfreccio e continuo a girare intorno»

LIVE Pattinaggio artistico, Europei 2026 in DIRETTA: Lara Naki Gutmann può sorprendereBenvenuti alla diretta dei Campionati Europei di pattinaggio artistico 2024, in programma a Sheffield, Regno Unito.

LIVE Pattinaggio artistico, Europei 2026 in DIRETTA: Lara Naki Gutmann può stupireSegui in tempo reale i Campionati Europei di Pattinaggio Artistico 2026.

Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia.

Argomenti discussi: Figura, Lara Naki Gutmann è medaglia di bronzo agli Europei di Sheffield - FISG; Lara Naki Gutmann splendido bronzo sul ghiaccio di Sheffield; Lara Naki Gutmann bronzo agli Europei di pattinaggio sul ghiaccio di figura; Lara Naki Gutmann, bronzo, lacrime ed emozioni (VIDEO): la 23enne trentina brilla agli Europei di pattinaggio artistico.

Europei pattinaggio di figura, Lara Naki Gutmann bronzo agli EuropeiLa 23enne trentina conquista uno splendido bronzo agli europei di pattinaggio di figura a Sheffield, diventando la quarta italiana a conquistare una medaglia. La spedizione azzurra si arricchisce ... sport.sky.it

Lara Naki Gutmann conquista il bronzo a Sheffield, ottava Anna PezzettaCampionati Europei di pattinaggio di figura: una medaglia nel singolo femminile mancava alla Nazionale italiana da 8 anni con Carolina Kostner ... rainews.it

UNA SQUADRA FORTISSIMI Gli argenti di Matteo Rizzo e della coppia Guignard-Fabbri, il bronzo di Lara Naki Gutmann… Che spettacolo il pattinaggio di figura azzurro a Sheffield! In tutte le edizioni degli Europei del quadriennio olimpico in corso, l'It - facebook.com facebook

UNA SQUADRA FORTISSIMI Gli argenti di Matteo Rizzo e della coppia Guignard-Fabbri, il bronzo di Lara Naki Gutmann… Che spettacolo il pattinaggio di figura azzurro a Sheffield! In tutte le edizioni degli Europei del quadriennio olimpico in corso, l'It x.com