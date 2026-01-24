Marty Supreme, diretto da Josh Safdie, è un film che esplora il ritratto di un antieroe audace e inaffidabile, disposto a tutto per raggiungere i propri obiettivi. Attraverso la storia di un personaggio complesso interpretato da Timothée Chalamet, il film mette in luce il narcisismo e la forza vitale che guidano le sue azioni, celebrando la seduzione e le contraddizioni di un protagonista che sfida i valori tradizionali.

M ARTY SUPREME Genere: commedia?? Regia: Josh Safdie. Con Timothée Chalamet, Gwyneth Paltrow, Odessa A’zion, Abel Ferrara Timothée Chalamet e le sconfitte che rendono più dolce la vittoria: «Ringrazio per i no del passato» X Leggi anche › Gwyneth Paltrow e Timothée Chalamet: girandola di baci e scene hot in “Marty Supreme” Adam Sandler, scommettitore incallito in Uncut Gems-Diamanti grezzi, l’ultimo film che Josh Safdie ha diretto con il fratello Benny, nel 2019, scopriva che il banco vince sempre. Più o meno alla stessa conclusione arriva Marty Mauser, venditore di scarpe e campione di ping pong nella New York del 1952, dopo aver trascinato lo spettatore in un’esperienza immersiva che comprende vivere al di sopra dei propri mezzi, sfiorare a più riprese il punto di rottura, sfidare il destino e irridere la sorte. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - L’antieroe pericoloso e inaffidabile, disposto a tutto per raggiungere la meta è un inno al narcisismo trionfante di cui il film celebra la seduzione e la forza vitale

La separazione delle carriere è un progetto pericoloso: il referendum sarà vitale per le sorti della democraziaLa separazione delle carriere rappresenta una questione di grande rilevanza democratica.

Leggi anche: Manetti, la neo assessora cala gli assi: "La felicità è la meta da raggiungere. Lavoro e cultura, subito un tavolo"

Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news.

Argomenti discussi: Supergirl – Nel nuovo teaser c’è Lobo, il Cacciatore di Taglie; Cosa Vedere Stasera in TV, Film Prima Serata e Programmi di Lunedì 19 Gennaio 2026.

Chi è Antonio Decaro, l'antieroe dalla lacrima facile che archivia lo sceicco Emiliano in PugliaDa Bari a Bruxelles e ora il ritorno: è l’eurodeputato del Pd Antonio Decaro – antieroe dallo sguardo triste, abbracciatore seriale di elettrici in là con gli anni e campione dalla lacrima facile – il ... ilfoglio.it

Con Timothée Chalamet, fresco vincitore di un Golden Globe, la storia di un talento che trasforma lo sport in un ascensore sociale: un antieroe contemporaneo in un’America cinica, dove il caso conta quanto l’abilità. Dal 22 gennaio al cinema con I Wonder Pic - facebook.com facebook