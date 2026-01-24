L'amicizia vera resiste al tempo e alla distanza

L'amicizia autentica attraversa il tempo e la distanza, mantenendo intatti i legami più sinceri. In un ambiente semplice e conviviale, i dettagli quotidiani come i piatti spaiati, le tovaglie colorate e i bicchieri di uso comune creano un’atmosfera di familiarità e calore. Sono questi piccoli gesti a rendere speciale ogni incontro, ricordandoci che la vera amicizia si nutre di semplicità e sincerità.

H o apparecchiato con i piatti colorati, quelli spaiati, che fanno allegria. La tovaglia gialla, che si lava in un attimo, i bicchieri di tutti i giorni ma le coppe della nonna, quelle rosa che sembrano così fragili da rompersi solo a guardarle. In frigo ci sono le bollicine: festeggeremo. Passa dalla città un compagno di liceo che poi si è trasferito. Amicizia e cervello: ecco perché con la migliore amica ti capisci al volo X Leggi anche › Le amicizie vere si possono trovare a qualunque età Eravamo amici amici, come si è in quell'andirivieni di gruppo che scandiva le nostre giornate di adolescenti.

