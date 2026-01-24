L'aggressione in cucina e i colpi alla testa | il video ricostruzione dell'omicidio di Garlasco secondo i Poggi
Nel 2009, la famiglia Poggi ha realizzato un video che ricostruisce la dinamica e i tempi dell’omicidio di Garlasco, evidenziando l’aggressione in cucina e i colpi alla testa. Questa ricostruzione, prodotta da legali e consulenti, fornisce un’analisi dettagliata degli eventi, contribuendo alle indagini e al dibattito pubblico sul caso.
I legali e consulenti della famiglia Poggi nel 2009 avevano girato un video in cui simulano la dinamica e i tempi dell'omicidio nella villetta di Garlasco. Il girato finì agli atti del processo ad Alberto Stasi. Ecco cosa svelarono.🔗 Leggi su Fanpage.it
“Prima dell’omicidio c’erano luci accese e un’auto”: il mistero della casa disabitata della nonna di Chiara PoggiLa notte prima dell'omicidio di Chiara Poggi, nella casa disabitata della nonna a Gropello Cairoli, erano state notate luci accese e un'auto.
