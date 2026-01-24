Ladro ucciso da carabiniere | gli avvocati vogliono i soldi dati dai lettori della Verità

Recentemente si è verificato un episodio che ha coinvolto un carabiniere e un ladro ucciso durante un intervento. Inaspettatamente, gli avvocati della famiglia del bandito chiedono di ottenere i 450.000 euro raccolti tramite una campagna di solidarietà promossa dalla nostra testata. Questa situazione solleva questioni sulla gestione dei fondi e sulla tutela delle iniziative di supporto pubblico.

Incredibile: i legali di famiglia del bandito puntano i 450.000 euro raccolti con la nostra sottoscrizione. Chiedono a noi pure le spese legali, benché abbiano patrocinio gratuito. Vogliono chiedere ai lettori della Verità i soldi per pagare le spese legali dei familiari del pregiudicato siriano ucciso. Incredibile ma vero, gli avvocati delle parti civili non solo puntano alle donazioni raccolte, ma intendono chiedere ai sottoscrittori di provvedere a pagare la loro difesa.

