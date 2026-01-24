Ladri d' acqua nel Vastese | scoperte 35 strutture ricettive collegate abusivamente alla rete pubblica

Nel Vastese, sono state individuate 35 strutture ricettive che si sono collegate in modo abusivo alla rete pubblica di acqua. L'operazione, condotta dai carabinieri della tutela forestale e dei parchi in collaborazione con il personale di Sasi, ha evidenziato irregolarità nella gestione delle risorse idriche. Questi controlli rientrano in un'azione di tutela e monitoraggio delle infrastrutture pubbliche per garantire un utilizzo corretto e sostenibile delle risorse.

Furti d'acqua nel Vastese: a scoprirli i carabinieri della tutela forestale e dei parchi, nell'ambito di controlli eseguiti assieme al personale della Sasi. Ben 35 le strutture individuate, risultate collegate abusivamente alla rete idrica pubblica.Con il personale tecnico di Sasi spa si è quindi.

