L’accusa di Crosetto anche a Meloni? | io spiato nessuno mi ha aiutato

In un'intervista, Crosetto ha dichiarato di essere stato spiato e di non aver ricevuto sostegno né politico né umano negli ultimi tre anni. La sua testimonianza evidenzia un senso di solitudine e mancanza di solidarietà, sollevando questioni sulla tutela della privacy e sulla coesione tra le istituzioni. La vicenda mette in luce le difficoltà di chi si percepisce abbandonato in momenti delicati.
In questi tre anni «non ho ricevuto nessuna solidarietà né politica né umana ». Per questo « mi sono sentito molto solo ». Il ministro della Difesa Guido Crosetto oggi con il Corriere della Sera parla dell'indagine di Perugia sul caso Striano. Ovvero l'uomo della Guardia di Finanza che accedeva ai database a disposizione delle forze dell'ordine per compilare dossier. «È da tre anni che attendo seduto sulla sponda del fiume», dice il ministro in un colloquio con un amico che il quotidiano definisce «riservato» mentre lo mette in prima pagina.
