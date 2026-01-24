L’accusa a Cicciù senior | Aiutò Perricciolo durante la latitanza

L’accusa nei confronti di Antonio Cicciù riguarda il presunto sostegno fornito a Salvatore Perricciolo durante la sua latitanza. Secondo le indagini, Cicciù avrebbe facilitato i movimenti dei familiari dell’indagato, contribuendo a eludere i controlli delle forze dell’ordine. La vicenda si inserisce nel contesto della cosiddetta “mafia della movida”, con sviluppi ancora in corso.

Macerata, 24 gennaio 2026 – Antonio Cicciù avrebbe favorito la latitanza di Salvatore Pericciolo, il calabrese condannato per la vicenda della cosidetta “mafia della movida”, arrestato nell’agosto del 2024 in Slovenia, aiutando i suoi familiari ad eludere i controlli delle forze dell’ordine e a raggiungere il luogo della latitanza. Emergono nuovi particolari in merito agli arresti dell ’operazione Potentia, che ha consentito ai carabinieri di sgominare una presunta organizzazione criminale dedita allo spaccio di cocaina. Chi è Cicciù. Cicciù, 61 anni, originario di Cariati (Calabria) e residente a Potenza Picena, padre dei due fratelli considerati al vertice del sodalizio criminale, Cataldo e Domenico, era finito ai domiciliari perché trovato in possesso di una pistola calibro 38, con cinque colpi inesplosi all’interno. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Condannato a 15 anni il medico che curò Messina Denaro durante la latitanzaIl tribunale di Marsala ha condannato a 15 anni di carcere Alfonso Tumbarello, medico di Campobello di Mazara, riconosciuto colpevole di concorso esterno in associazione mafiosa e falso.

Argomenti discussi: Antonio Cicciù, 'ndranghetista della sibaritide arrestato nelle Marche. In manette anche i figli per droga; Scacco alla gang della coca: madre coraggio fa scattare 10 arresti nel Maceratese; Nove arresti, banda della coca sgominata. Indagine nata da una madre coraggio. Tra i clienti professionisti insospettabili (Foto/Video).

Arrestato l’ex pentito di Cariati Antonio Cicciù. Teneva un’arma in casa nelle MarcheIn manette i due figli, Cataldo e Domenico e la nuora Cristina Montali accusati di far parte di un’associazione di narcotrafficanti. Operazione dell’Arma nel Maceratese ed a Cariati ... cosenza.gazzettadelsud.it

