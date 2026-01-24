La voce di Daniel Balavoine continua a vivere come un’icona di passione e ribellione, mantenendo intatta la sua forza nel tempo. Spesso ci limitiamo a conoscere superficialmente la scena musicale francese, così vicina eppure così distante. Scoprire la sua storia e il suo impatto permette di apprezzare meglio le radici di un patrimonio culturale ricco di emozioni e significati profondi.

Così vicini, così lontani. Quanto poco sappiamo di quel che agita ed emoziona la scena musicale di un paese a noi vicinissimo, la Francia per esempio. Personaggi che là sono leggenda, c’è il rischio che non li abbiamo mai sentiti nominare, convinti che lassù continuino a regnare Johnny Hallyday e Sylvie Vartan – del resto in Italia dovremmo suonare tutti il mandolino e mangiare spaghetti, vestiti da gondolieri. Ma lo sforzo di buttare lo sguardo oltre i confini viene premiato, perché si scoprono storie e personaggi capaci di ampliare la nostra visione. Daniel Balavoine, per esempio – un nessuno alle nostre latitudini, passato a miglior vita quattro decenni orsono, quando aveva solo 33 anni. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

© Ilfoglio.it - La voce inarrivabile di Daniel Balavoine resterà per sempre giovane e furiosa

