La vita ’imballata’ negli scatoloni La storia di Iris sfollata a 95 anni | Siamo invisibili per le istituzioni

Iris Simeoni, 95 anni, vive in un appartamento al sesto piano di un grattacielo, tra scatoloni e ricordi. La sua storia evidenzia le difficoltà degli anziani sfollati e la mancanza di attenzione delle istituzioni. In un contesto di fragilità, la sua testimonianza sottolinea l’importanza di un’attenzione più concreta e vicina alle esigenze più vulnerabili.

Iris Simeoni, 95 anni, una coperta di flanella sulle ginocchia, si guarda intorno nel salotto dell’appartamento al sesto piano della torre A del Grattacielo: "Fa star male sapere che forse vedrai la tua casa per l’ultima volta". La domanda è: come si organizza mentalmente un trasloco dopo 30 anni in cui una persona ha accumulato affetti e ricordi? Cosa si prende? Cosa si lascia? Qual è l’ordine delle priorità? E come ci si sente? Iris, che è stata spesso citata essendo l’inquilina più anziana del Grattacielo, racconta di pensarci la notte, quando non riesce a prendere sonno: "Ripercorro mentalmente la casa, stanza per stanza, gli armadi, ripenso a cosa c’è dentro, è come un esercizio mentale". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

