La vita è breve, e le 42 opere di Bruegel disseminate nel mondo offrono un’occasione unica per apprezzare l’arte e la storia. In un contesto dove distrarsi diventa sempre più difficile, tra richiami all’ordine e alla puntualità, dedicare del tempo alla scoperta di queste opere permette di riscoprire la profondità delle emozioni e dei temi trattati dall’artista. Un invito a rallentare e riflettere, anche solo per un momento.

Amare le poetesse, e le ragazze che leggono poesie. Il catalogo è questo Distrarsi è paradossalmente la cosa ormai più difficile, almeno in questa parte di mondo. Qui ogni cosa richiama all’ordine e alla puntualità. Dalle app che dovrebbero occuparsi della nostra salute fino agli infiniti messaggi che illuminano i nostri schermi e squillano sotto forma di mail, whatsapp e ancora – inesorabilmente – sms, secondo quella vecchia dottrina che fa sì che nei media tutto si aggiunga e nulla si perda. Appare impossibile riuscire a perdersi, a dimenticarsi e a farsi dimenticare dal mondo e dalla sua stretta e annichilente attualità. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

© Ilfoglio.it - La vita è breve, tanto vale inseguire le 42 opere di Bruegel sparse nel mondo

Le prospettive del Napoli sono cambiate: non si può inseguire tutto, bisogna scegliere cosa vale davvero la penaLe recenti evoluzioni nel panorama del Napoli richiedono una riflessione sulle priorità e le strategie future.

Puglia tra nuvole e piogge sparse: breve tregua domenica, nuovo peggioramento prima di NataleLa Puglia vive una fase di instabilità, con nuvole e piogge sparse che caratterizzeranno i prossimi giorni.

Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news.

Argomenti discussi: Premio Ceppo 2026 | Finalisti; Una frase di Luigi Capuana sulla felicità che non riconosciamo; Premio Ceppo Racconto 2026: LA ROSA DEI DIECI LIBRI FINALISTI; Recupero della BMD dopo gravidanza e allattamento: evidenze a 10 anni dalla coorte PEAK-25.

Jeff Bridges dice di sentirsi bene dopo la diagnosi di un cancro: La vita è breve e bellissimaPer alcune cose è difficile dire se sia colpa del cancro e del Covid o se sia solo la vecchiaia, ha detto scherzando, aggiungendo di aver riscontrato alcuni problemi di memoria e di credere di avere ... repubblica.it

La lezione di Seneca: se non la sprechi, la tua vita non è breveUno degli studiosi più competenti, originali e moralmente utili di filosofie antiche, Pierre Hadot, ha dedicato due dei suoi libri più noti agli esercizi spirituali presso i Greci e i Romani ... avvenire.it

PISOLO A breve rimarrà solo La vita in canile per un cucciolo è orrenda: stare perennemente svegli perchè gli altri cani abbaiano, non poter godere della vita da cucciolo perchè chiuso in un box, crescere senza amore e una cuccia calda...insomma vogliam - facebook.com facebook