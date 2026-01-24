Una recente truffa telefonica sta crescendo di diffusione, mettendo in difficoltà anche gli esperti del settore. La sua natura rende difficile riconoscerla e prevenire il raggiro, rendendo importante essere informati sui segnali di allarme. Conoscere le caratteristiche di questa frode può aiutare a proteggersi e a evitare di cadere vittima di truffatori sempre più ingegnosi.

Una nuova truffa telefonica sta mettendo in difficoltà anche gli esperti. Riconoscerla non è semplice e basta poco per cadere nel raggiro. Le truffe telefoniche fanno ormai parte della quotidianità, ma alcune riescono ancora a sorprendere per efficacia e sofisticazione. Negli ultimi mesi si sta diffondendo un raggiro particolarmente insidioso, capace di ingannare anche chi pensa di essere preparato. Il motivo è semplice: non segue gli schemi classici delle chiamate sospette e si presenta come una comunicazione credibile, rassicurante, quasi impossibile da distinguere da una reale. Proprio questa apparente normalità rende la truffa estremamente pericolosa, perché abbassa le difese e spinge a fidarsi. 🔗 Leggi su Screenworld.it

© Screenworld.it - La truffa telefonica che sta ingannando tutti: nemmeno i tecnici la riconoscono

La mail più pericolosa del momento ti ruba l’identità: la nuova truffa SPID, che sta colpendo tutti, spiegata senza filtriRecentemente, una nuova truffa legata allo SPID sta mettendo a rischio l’identità di molti utenti.

Leggi anche: Servizi sanitari e tentativi di truffa telefonica: Regione Lombardia raccomanda la massima attenzione

Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia.

La truffa telefonica che finisce in risate: chiamata epica da un call center scam!

Argomenti discussi: Nuova truffa telefonica: in pochi minuti mi hanno tolto 49 mila euro dal conto, attenzione ecco come agiscono; Le Iene: PELAZZA: Attenzione a questa truffa telefonica Video; Merano, truffa telefonica sventata alle Poste grazie alla prontezza di un’impiegata; Truffe online, occhio alle richieste di denaro da parte dei propri contatti WhatsApp: l'allarme della Polizia Postale.

Segnala la truffa: il servizio gratuito di Altroconsumo contro le frodi online. Di che cosa si tratta e perché può essere utile ai consumatoriUna pagina per segnalare le frodi sul web e imparare a riconoscerle: ecco come funziona l'iniziativa di Altroconsumo ... ilfattoquotidiano.it

Truffe telefoniche, come riconoscerle ancor prima di rispondereUno degli strumenti più utili contro le truffe telefoniche è rappresentato dai database di numeri segnalati dagli utenti. Si tratta di archivi aggiornati in tempo reale, consultabili gratuitamente, ... notizie.tiscali.it

Comunicazione dell'Asl To3. TRUFFA TELEFONICA. . - facebook.com facebook

Questo è Fabiani a inizio campionato. Sta gente andrebbe denunciata e condannata per truffa verso i tifosi della Lazio! Cacciamoli via Cristo santo!! #Fabiani #Lotito #Lazio x.com