La truffa dei finti tecnici si basa sull’inganno diretto, con il malfattore che si presenta in modo convincente per ingannare le vittime. In alcuni casi, viene consigliato di mettere gioielli e soldi nel frigorifero, per poi scomparire con il bottino. Questa forma di raggiro frontale, sempre più diffusa, mette in evidenza l’importanza di prestare attenzione e verificare sempre l’identità di chi si presenta alla porta.

Ancona, 24 gennaio 2026 – Sono raggiri “frontali”, dove il truffatore non si nasconde dietro un computer o un telefono ma si manifesta di persona. Il classico gioco delle tre carte. Ne esistono diverse declinazioni ma tra questi i Carabinieri segnalano come particolarmente insidiosi quelli inscenati da finti tecnici delle aziende di fornitura di servizi essenziali, che anche in provincia l’anno scorso si sono registrati in almeno quattro occasioni, tra Senigallia e Monte San Vito. La tecnica del truffatore. Funzionano così: l’impostore entra in scena indossando abiti da lavoro e un’espressione rassicurante. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - La truffa dei finti tecnici: “Mettete gioielli e soldi nel frigo”. Poi scompaiono con il bottino

